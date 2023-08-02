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مديرية شباب عمان تنظم ورشة حوارية حول المشاركة في الحياة السياسية

منذ ساعة واحدة
مديرية شباب عمان تنظم ورشة حوارية حول المشاركة في الحياة السياسية

وطنا اليوم: نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، في قاعة بلدية حسبان، ورشة حوارية حول المشاركة في الحياة السياسية والأحزاب.

وتأتي فعاليات الورشة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، وبحضور عدد من أعضاء الأندية والهيئات الشبابية وأبناء المجتمع المحلي في لواء ناعور.

وهدفت الورشة إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتهم في الحياة الحزبية وتعريفهم بقانون الانتخابات والأحزاب ودور الأخيرة في التنمية السياسية.

وتحدث خلال الجلسة الحوارية حمزة الشوابكة من الهيئة المستقلة للانتخابات عن دور الهيئة المستقلة وأهميتها في تشجيع ومشاركة الشباب في العملية السياسية والحزبية وصنع القرار السياسي.


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