الجامعة الهاشمية تنجح في الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي

وطنا اليوم: نجحت الجامعة الهاشمية في الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لأحد مشاريعها بقيمة 800 ألف يورو ضمن برنامج إيراسموس بلس للعام 2023.

وتقدمت الأستاذ المشارك في كلية العلوم التربوية ونائب عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي في الجامعة الهاشمية الدكتورة رندة محاسنة بالمشروع الموسوم ب “البرنامج التعليمي لبناء القدرات للمدربين، دعم الخبرات السريرية لطلاب الطب”، حيث كان المشروع من بين مجموعة كبيرة من المشاريع المتقدمة، وجرى إعلان فوز الجامعة الهاشمية كباحث رئيسي ليكون المشروع الوحيد من الأردن والذي يحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي لهذا العام عن فئة بناء القدرات في التعليم العالي CBHE.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات المدربين السريريين (الأطباء) الذين يعملون في المستشفيات التعليمية في الأردن من خلال تصميم وتنفيذ برنامج تدريب مهني لتعزيز مهارات التدريس والإشراف والتدريب لديهم، حيث وجهت الجامعة الهاشمية دعوة لجميع كليات الطب في المملكة للمشاركة في المشروع الذي يهدف إلى دعم التعليم الطبي في الأردن، وذلك من خلال تقديم خبرة تعليمية وتدريبية متميزة للطلبة في المستشفيات،ومن خلال كوادر طبية مؤهلة سريرياً وأكاديميا.

ويشارك في المشروع، الذي تقوده الجامعة الهاشمية كباحث رئيسي، كلا من وزارة الصحة، الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة مينهو من البرتغال، وجامعة باتراس من اليونان.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، بالجهود التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية في التعاون البحثي والتشبيك مع مختلف المؤسسات والجهات الدولية والمحلية بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة دوليا وإقليميا.

من جهته، أشار عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي الدكتور محمود الصمادي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع غير البحثية التي تشرف على تنفيذها العمادة، حيث قامت العمادة بالإعلان عن توفر فرص التقديم لهذه المشاريع وإقامة الندوات التي تسهم بتحفيز وتعريف أعضاء الهيئة التدريسية بأهمية هذه المشاريع وآلية التقدم لها.

وعبر الدكتور الصمادي عن شكره وتقديره لمكتب إيراسموس بلس في الأردن ممثلاً بالدكتور أحمد أبو الهيجاء وأسماء الصمادي على جهودهم في إعداد وتحفيز الباحثين والأكاديميين للتقديم للمشاريع الأوروبية.