هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الأربعاء، الموافقة على تسكين مؤهل بكالوريوس التمريض، في الإطار الوطني للمؤهلات الأردني في جامعة اربد الأهلية.

ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس اللغة الانجليزية التطبيقية، واللغة الانجليزية وآدابها، وهندسة نظم طبية حيوية، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية، وذكاء الأعمال وتحليلاتها، وبكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال، في جامعة اليرموك.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس الصيدلة، وتغذية سريرية وحميات، وعلوم طبية مخبرية، و الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير، العلوم الصيدلانية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير، التغذية العلاجية الطبية وسلامة الغذاء، في الجامعة الهاشمية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، اللغة العربية وآدابها، التربية الخاصة، والموافقة على الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير صعوبات التعلم، واللغة العربية وآدابها، في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الأميرة عالية الجامعية.

وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس التمريض في جامعة البلقاء التطبيقية، والموافقة على الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس اللغة الانجليزية الثقافة والاتصال، في الجامعة الأميركية في مأدبا، وهندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في جامعة العلوم التطبيقية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، تكنولوجيا مالية، إدارة المستشفيات، وماجستير المحاسبة، في جامعة فيلادلفيا، وبكالوريوس الصحافة والإعلام الرقمي، وماجستير، الإعلام الرقمي، في جامعة الزرقاء.