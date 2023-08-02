ابتكارات مميزة تفوز بـ”هاكاثون الجيل الخامس” من أورنج بملتقى الابتكار

وطنا اليوم: أعلنت أورنج الأردن عن الفِرق الفائزة بهاكاثون الجيل الخامس (5G Hackathon) في الحفل الختامي الذي عقد بحضور عدد من رؤساء الجامعات، الشركاء وكبار الشخصيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والريادة وأعضاء اللجنة التنفيذية لدى الشركة في ملتقى الابتكار، والذي يندرج ضمن إطار مشروع “مساحة الابتكار”، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يتم تنفيذه بتمويل مشترك من اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار الأردن”، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

وفاز في هاكاثون الجيل الخامس الأول من نوعه في المملكة والذي يعقد بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” والشريك التقني نوكيا، كل من OptiClassify بالمركز الأول وAEIS بالمركز الثاني وOIA بالمركز الثالث، تحقيقاً لهدف هذه المبادرة التي تسعى لتمكين ابتكارات الشباب والجميع بهذه التقنية الجديدة.

وساهم الهاكاثون الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة Think Barter Network في دعم المبدعين من مختلف الخلفيات بما فيهم الشباب، طلبة وأساتذة الجامعات، الرياديين، المهتمين بالتكنولوجيا، موظفي أورنج الأردن، وكذلك خريجي برامج أورنج الرقمية والريادية المجانية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية ضمن ثلاث قطاعات رئيسية، وهي الألعاب والترفيه، التجزئة الذكية، والتعليم الرقمي، نظراً للإمكانيات غير المسبوقة التي توفّرها تقنية الجيل الخامس ومع إطلاق أورنج رسمياً لخدمات الجيل الخامس مؤخراً.

وفي ختام الهاكاثون، هنّأت أورنج الأردن الفِرق الفائزة معبّرةً عن سعادتها بهذه الفرصة التي مكّنت المشاركين من اكتشاف مجالات استخدام تقنية الجيل الخامس وإمكاناتها في تطوير حلول مجدية وفعّالة في مجالات هامّة وضخمة قادرة على دفع النمو الاقتصادي والمجتمعي، وذلك بالتماشي مع دور ملتقى الابتكار الذي يشكّل مفهوماً ووجهة فريدة من نوعها تواصل سعيها لتعزيز ثقافة الابتكار على مستوى الأردن وبناء منظومة تسهم في تمكين جميع المبدعين.

وعلى مدار 5 أيام، قامت الفِرق الستة المشاركة ببناء نموذج أولي في القطاعات المحددة باستخدام تقنية الجيل الخامس والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والعالم الافتراضي والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وويب 3.0 ومعالجة اللغة الطبيعية(NLP) ، وذلك في بيئة عمل متكاملة تعزّز التعاون والتطوير المستمر.

وتم اختيار الفِرق الفائزة بناءً على دراسة دقيقة وعرض نماذجهم الأولية أمام لجنة متخصصة. وقد حصل الفائزون على جوائز مادية مجزية، فضلاً عن فرص التشبيك والاحتضان من ملتقى الابتكار للتوسع والنمو بمشاريعهم، بينما نال جميع المشاركين شهادات مشاركة من أورنج الأردن.

يذكر أن لجنة التحكيم مؤلفة من المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورنج الأردن، السيدة نائلة الداود، والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية في أورنج الأردن، المهندس وليد الدولات، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، بالإضافة إلى مدير عمليات نوكيا في الشرق الأوسط/ رئيس الشركة في الأردن، المهندس مضر الزعبي.

ويعمل مشروع “مساحة الابتكار” المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.