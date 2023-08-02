العِقال السعودي يلفت أنظار زوار مهرجان جرش

وطنا اليوم:لفت ركن صناعة العُقُل بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية، زوار المهرجان بدورته 37، نسبةً إلى الطريقة اليدوية القديمة التي يصنع بها العُقُل التقليدية، والعِقال “الزري” بالطريقة الخاصة والمطعّم بخيوط الذهب.

وأوضح صانع العُقُل، الحرفي محمد السلطان، ان محافظة الأحساء؛ التي اشتهرت بتجويد صناعتها للعُقل، مضيفاً أن طلبات تصنيع العِقال الحساوي تأتي من جميع دول الخليج والأردن ودول عربية أخرى.

وقال: “إن تصنيع العِقال يمر بثلاث مراحل؛ تبدأ بلف الخيط، وإعداد الحشوة، وتقفيل العِقال، فيما تزداد المراحل في النوع الملكي، وذلك بلف الزري وربط أضلاع العِقال بعضها ببعض، ولكل مرحلة من هذه المراحل ترتيبات مختلفه تتطلب إتقاناً في البرم والطاق”.

وتابع: “ورثت هذه الصناعة من أبي الذي ورثها من جدي، حيث أعمل بهذه المهنة منذ 22 عاماً، عندما كان عمري 8 أعوام، وكنت حينها أجيد تصنيع عِقال الزري المجهز بخيط الفضة والمطلي بالذهب بعيار 10 قيراطات، وكذلك أقوم بتجهيز الحشوات ذات الألوان الثلاثة؛ الأسود والرصاصي والأبيض”.

وكان الجناح السعودي بمهرجان جرش قد افتتح أبوابه للزوار الخميس الماضي، مقدماً صورة وافية عن حضارة وتراث المملكة، وجهودها في الحفاظ على الإرث العريق من الضياع والاندثار، في مشاركة تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي؛ بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

‏‎ويمثل المملكة في مشاركتها بمهرجان جرش؛ الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس بمدينة جرش التاريخية، ثلاث هيئاتٍ ثقافية؛ هي هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وتتضمن المشاركة السعودية احتفاءً بعام الشعر العربي، ومعرضاً مصوّراً يسلط الضوء على مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو، فيما أحيا الفنان خالد عبدالرحمن حفلاً غنائياً على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، قدم خلالها باقةً منوعةً من أبرز الأغاني التي تَغَنى بها خلال مسيرته الفنية الطويلة، فيما أقامت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي حفلاً موسيقياً في بوليفارد العبدلي بالعاصمة عمّان الجمعة الماضية، قدمت خلاله ميدلي غنائياً لأبرز الأغاني السعودية، وفقرات غنائية فردية لأعضاء الأوركسترا، بحضور فرق أدائية رجالية ونسائية، لتعرف الجمهور بالفن السعودي الأصيل.