التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من Istanbul Aydin University في تركيا

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Istanbul Aydin University في تركيا لجميع المراحل الدراسية (البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه) في عدة تخصصات في كليات الإدارة والهندسة والعلوم الصحية، على أن يلتحق الطلبة المقبولون والمستفيدون من هذه المنح بداية العام الجامعي 2023 – 2024

مميزات المنحة: تشمل المنح تغطية الرسوم الدراسية فقط بنسب (100%، 75%، 50%).

لغة الدراسة: اللغتين الإنجليزية أو التركية وحسب التخصص.

آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة والاطلاع على الشروط والتعليمات من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://applyonline.aydin.edu.tr/s/?easy_apply=a0f8d000002upK0

فترة تقديم الطلبات: الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15-9-2023

على الطالب الالتزام بتعليمات الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.