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التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من Istanbul Aydin University في تركيا

منذ ثانيتين
التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من Istanbul Aydin University في تركيا

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Istanbul Aydin University في تركيا لجميع المراحل الدراسية (البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه) في عدة تخصصات في كليات الإدارة والهندسة والعلوم الصحية، على أن يلتحق الطلبة المقبولون والمستفيدون من هذه المنح بداية العام الجامعي 2023 – 2024
مميزات المنحة: تشمل المنح تغطية الرسوم الدراسية فقط بنسب (100%، 75%، 50%).
لغة الدراسة: اللغتين الإنجليزية أو التركية وحسب التخصص.
آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة والاطلاع على الشروط والتعليمات من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://applyonline.aydin.edu.tr/s/?easy_apply=a0f8d000002upK0
فترة تقديم الطلبات: الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15-9-2023
على الطالب الالتزام بتعليمات الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.


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