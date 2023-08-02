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وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا ‎

2 أغسطس 2023
وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا ‎

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا حاجتها لتعيين:
أولاً: مشرف مختبر هندسة الميكاترونكس للعمل في كلية الهندسة.
وفقاً للشروط التالية:
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الميكاترونكس بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
لديه معرفة تامة في برمجيات ِ”Auto CAD”و” MatLab “و”Pro Eng .

ثانياً: مشرف مختبر هندسة طاقة متجددة في كلية الهندسة.
وفقاً للشروط التالية:

أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة المتجددة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
لديه معرفة تامة في أجهزة وأنظمة الطاقة المتجددة.
تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية
دوام يوم الخميس 17/8/2023م.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694


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