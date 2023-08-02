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وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد

منذ ثانيتين
وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد

وطنا اليوم:توفي الأربعاء، الشاعر الفلسطيني الكبير والكاتب التقدمي زكريا محمد عن عمر ناهز الـ 73 عامًا.
وولد الشاعر زكريا محمد في الزاوية بمحافظة نابلس عام 1950، هو شاعر وكاتب وباحث فلسطيني، حيث درس الأدب العربي في جامعة بغداد بالعراق، وبعد تخرجه في عام 1975 انتقل إلى بيروت وعمل في الصحافة.

سيرته في سطور
عمل الشاعر زكريا محررًا وكاتبًا صحفيًّا منذ الثمانينيات، في منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمّان ودمشق، أهمها مجلات “الحرية”، و”الفكر الديمقراطي”، وتولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة “الكرمل” التي ترأسها محمود درويش بعد عودته إلى فلسطين عام 1994.
وللكاتب زكريا عدة كتب في الشعر والرواية والميثولوجيا وأدب الأطفال، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات.
ونال الشاعر الراحل زكريا محمد جائزة محمود درويش للثقافة والإبداع عام 2020 في دورتها الحادية عشر


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