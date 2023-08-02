الثقافة تقيم جلسة حواريه حول الثورة الرقمية

وطنا نيوز -أسامه المومني

ضمن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي تستهدف رفع الذائقة الفنية وتوسيع آفاق الحوار والتي يعدها ويديرها الناقد الأستاذ مازن عصفور أقيم أمس الثلاثاء في تمام السادسة وبالتعاون مع ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي جلسة حوارية بعنوان: إشكالية التوسع في توظيف الثورة الرقمية والفن الدجيتالي في الحركة الفنية المحلية.

وبعد تقديم مكثف للموضوع وتوصيف عام لجوانب الجلسة من قبل معد الجلسات الناقد الدكتور مازن عصفور عاين المداخل الرئيسي للحوار الدكتور محمد موسى المتخصص بمجالات الوسائط المتعددة والإستخدامات الرقمية المعاصرة في الجامعة الأميركية بمادبا تلك الإشكالية المتعلقة بإنتشار توظيف الوسائط والإمكانات التي حققتها الثورة الرقمية المعاصرة ودخولها في صلب الإبداع الفني بمختلف صنوفه.

وجرى حوار بين المحاضرين من فنانين وطلبة تناول الإنعكاسات السلبية والإيجابية لذلك التوظيف بما أدخله من تحولات جوهرية في الفن المعاصر على الصعيد المحلي والعالمي. وعاينت الجلسة الآراء المختلفة والمتضاربة حول إيجابيات وسلبيات ذلك التوظيف كما رصدت سبل التوفيق بين مواقف المطالبين بإطلاق العنان كلياً للفن الرقمي وعوالمه الإفتراضية بإعتبار أن ذلك قد أصبح حتمية فرضها التطور وروح العصر، وبين المطالبين بالتمسك بالإشتغال الفني الإبداعي بالطرق التعبيرية الإنسانية المباشرة (غير الدجيتالي أو الإفتراضي).

يذكر أن المداخل الرئيسي لهذه الجلسة الأكاديمي في الجامعة الأميركية الدكتور محمد عيسى هو فنان ومصمم بصري حاصل على شهادة الدكتوراة في الملتيميديا والتصميم من جامعة إيفورا في البرتغال، بينما حصل على الماجستير في الفنون الرقمية من جامعة كوفنتري في بريطانيا، إضافة إلى مشاركاته في معارض شخصية وجماعية، وكذلك مشاركاته في لجان تحكيم للعديد من جوائز التواصل البصري محلياً ودولياً.