بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

#عاجل النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

منذ ساعة واحدة
#عاجل النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية المُعاد مجلس الاعيان كما ورد الأعيان.
ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان في المواد 15 و16 و17 .
وقرر المجلس ان تكون العقوبات في المواد الثلاث اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.
وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين . ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
كما خفض المجلس ” الغرامات في المادة السادسة عشر اضافة الى ان العقوبة ستكون الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة كما يلي (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين).
كما اقر المجلس المادة السابعة عشر والتي اصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف او بكلتا العقوبتين).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:50

الفراية يكشف : ربع مليون مركبة لم يُجدد ترخيصها منذ 3 سنوات

14:47

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

14:39

جدل نيابي حول معدل السير ومطالب بحبس صاحب فكرة الباص السريع

14:27

وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد

13:55

الثقافة تقيم جلسة حواريه حول الثورة الرقمية

13:52

القيسي: الأردن الدولة الوحيدة التي تسجل طبقها التقليدي على لوائح اليونيسكو

13:39

التحقيق بالعثور على جثة في محافظة البلقاء

12:42

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي لدى وصوله عمان

12:21

الدفاع المدني يتعامل مع 1420 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

12:17

1087 حادثة سيبرانية للنصف الأول من العام الحالي

12:11

الأمانة تصادق على تركيب أنظمة رقابة لـ350 حافلة نقل عام

11:57

تدهور صهريج محمل بـ الفوسفوريك على الصحراوي

وفيات
وفيات الأربعاء 2-08-2023وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023