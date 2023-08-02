عمان الأهلية تستضيف مسرحية بكرا بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

وطنا اليوم:استضافت جامعة عمان الأهلية مسرحية “بكرا” لفرقة زعل وخضرا، بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، بهدف نشر الوعي حول المبادرات والبرامج التي تقدمها المؤسسة للشباب.

وقد حضر العرض المسرحي، الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة والأستاذ الدكتور قصي شمبور عميد كلية العلوم التربوية والأستاذ الدكتور محمد مبيضين نائب العميد للشؤون الأكاديمية في كلية العلوم التربوية والدكتور كريم الفراجي رئيس القسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والدكتور حاتم شلول رئيس قسم التربية البدنية والصحية وحشد من طلبة الجامعة.

وقد لاقى العرض المسرحي تفاعلًا كبيرًا، تخللته وقفات نقاشية للعرض والمشاهد، نقل فيها الفنانين “حسن السبايلة، ورانيا إسماعيل” المشاهد التي ركزت فيها المسرحية على تشجيع الشباب لتحقيق طموحاتهم العلميّة والعمليّة، لتحفيزهم على العمل التطوعي وتطوير الأفكار الريادية التي تسهم في تحقيق تلك الطموحات.

ويأتي هذا العرض استمراراً لسلسة من العروض التي بدأت المؤسسة بتنفيذها في المحافظات بالتعاون والتنسيق مع شركاء عملها ومع الجامعات.

وفي نهاية العرض المسرحي كرم عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات طاقم المسرحية تقديرا لجهودهم المميزة