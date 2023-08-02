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التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركات زراعية كبرى

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:وقعت كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الاهلية يوم الأحد 30-7-2023 مذكرات تفاهم مع أربع شركات زراعية كبرى ذات اختصاصات ذكية ومبتكرة.
وقد وقع نيابة عن رئيس الجامعة أ.د.ساري حمدان ،عميد الكلية أ.د. رضا شبلي الخوالدة مذكرات التفاهم مع كل من :

· مشتل ومختبرالنوى لإكثارالنبات بالأنسجة ويمثله الأستاذ فايز أبو قمر.

· شركة الماسية للمزارع الذكية ويمثلها السيد سعد ضراغمة.

· شركة جينوم للبذور ويمثلها المهندس محمد نائل عمر.

· شركة مؤاب لإنتاج وتطويرالبذور ويمثلها الدكتورأكثم أبو خديجة.

وجدير بالذكر أن هذه المذكرات تهدف الى التعاون المشترك بين الجامعة والشركات المذكورة في المجالات البحثية والتدريبية سعياً لتطوير آليات مبتكرة في البحث العلمي خدمة للقطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي في الأردن


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