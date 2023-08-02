بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

إنجازات متوالية.. فيلادلفيا الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والخامسة بين الجامعات كافة وفق Webometrics‎

منذ 3 ثواني
إنجازات متوالية.. فيلادلفيا الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والخامسة بين الجامعات كافة وفق Webometrics‎

وطنا اليوم:توالت إنجازات جامعة فيلادلفيا الأردنية بحصولها على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الخامسة بين الجامعات الاردنية كافة (حكومية وخاصة) في تصنيف ويبومتركس “webometrics” الإسباني لتقييم الجامعات والمعاهد العالمية.
جاء ذلك بعد حصولها أيضا على الـمرتبة الأولـى بين الجامعات الأردنية الخاصة والـمرتبة الخامسة بين الـجامعات الأردنية كافة (حكومية وخاصة)وفق تصنيف UNIRANKS الأميركي لتقييم الجامعات والـمعاهد العالـمية.
وأعلن تصنيف ويبومتركس الصادر عن المركز الوطني للبحوث في مدريد في 29 تموز 2023 نتائجه الأولية، حيث حصلت جامعة فيلادلفيا على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة للمرة التاسعة عشرة والمرتبة الخامسة بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك وفقًا لمعايير عالمية تتناول البيئة الجامعية والمشاركة في البحث والتطوير ومرافق الجامعة والخدمات الالكترونية والخدمات المقدمة للطلبة وغير ذلك.
وتظهر النتائج أن ترتيب الجامعة على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة حافظ على المركز الخامس، بينما حلت في المرتبة (56) وعلى مستوى الشرق الأوسط تقدمت من المرتبة (129) إلى المرتبة (123)، وعلى المستوى العالمي تقدم ترتيب الجامعة من المرتبة (1905) إلى المرتبة (1823).
ويعتبرWebometrics تصنيفاً عالمياً متخصصاً بمواقع الجامعات الالكترونية يصدر عن مختبر المقاييس الالكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الإسبانية – الذي يعد أكبر هيئة عامة للبحوث في إسبانيا – بشكل دوري كل ستة أشهر (شباط وآب) معتمداً على ثلاثة (معايير) مقاييس وهي:

المعيار الأول (Excellence) يمثل عدد الأبحاث العلمية والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونياً ضمن نطاق موقع الجامعة الالكتروني، وله (40%(.
المعيار الثاني (Openness) يمثل عدد الاستشهادات للأبحاث العلمية من خلال موقع جوجل للاستشهادات البحثية، وله (10%).
المعيار الثالث (Impact) يمثل عدد الروابط الخارجية التي تشير إلى موقع الجامعة وسهولة الوصول إلى الموقع الالكتروني من خلال محركات البحث العالمية، وله (50%).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:11

منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية والتجارية بالأردن وكندا

10:09

الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

09:57

وفاة و14 إصابة بحادث تصادم بعمّان

09:53

648 مليون دولار مدفوعات برنامج ينفذه صندوق المعونة

09:46

الكلالدة: الكثافة السكانية تهدد هوية عمان

09:40

مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور ضمن فعاليات جرش الثقافية

09:36

وفيات الأربعاء 2-08-2023

09:33

إيران تعلن عطلة رسمية ليومين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

09:29

وفاة ستيني بعد سقوطه من جسر الإرسال في عمان

09:26

ضبط خمسينية تنتحل صفة لواء بالجيش العربي في إربد

08:56

الشرفات لايتفق مع النمري وينشر هل ثمَّة معارضة هناك؟ واليسار السياسي يتقن فن “تحالف القطعة”

06:40

نجوم اردنيون يتألقون في سماء جرش على المسرح الجنوبي

وفيات
وفيات الأربعاء 2-08-2023وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023