إنجازات متوالية.. فيلادلفيا الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والخامسة بين الجامعات كافة وفق Webometrics‎

وطنا اليوم:توالت إنجازات جامعة فيلادلفيا الأردنية بحصولها على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الخامسة بين الجامعات الاردنية كافة (حكومية وخاصة) في تصنيف ويبومتركس “webometrics” الإسباني لتقييم الجامعات والمعاهد العالمية.

جاء ذلك بعد حصولها أيضا على الـمرتبة الأولـى بين الجامعات الأردنية الخاصة والـمرتبة الخامسة بين الـجامعات الأردنية كافة (حكومية وخاصة)وفق تصنيف UNIRANKS الأميركي لتقييم الجامعات والـمعاهد العالـمية.

وأعلن تصنيف ويبومتركس الصادر عن المركز الوطني للبحوث في مدريد في 29 تموز 2023 نتائجه الأولية، حيث حصلت جامعة فيلادلفيا على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة للمرة التاسعة عشرة والمرتبة الخامسة بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك وفقًا لمعايير عالمية تتناول البيئة الجامعية والمشاركة في البحث والتطوير ومرافق الجامعة والخدمات الالكترونية والخدمات المقدمة للطلبة وغير ذلك.

وتظهر النتائج أن ترتيب الجامعة على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة حافظ على المركز الخامس، بينما حلت في المرتبة (56) وعلى مستوى الشرق الأوسط تقدمت من المرتبة (129) إلى المرتبة (123)، وعلى المستوى العالمي تقدم ترتيب الجامعة من المرتبة (1905) إلى المرتبة (1823).

ويعتبرWebometrics تصنيفاً عالمياً متخصصاً بمواقع الجامعات الالكترونية يصدر عن مختبر المقاييس الالكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الإسبانية – الذي يعد أكبر هيئة عامة للبحوث في إسبانيا – بشكل دوري كل ستة أشهر (شباط وآب) معتمداً على ثلاثة (معايير) مقاييس وهي:

المعيار الأول (Excellence) يمثل عدد الأبحاث العلمية والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونياً ضمن نطاق موقع الجامعة الالكتروني، وله (40%(.

المعيار الثاني (Openness) يمثل عدد الاستشهادات للأبحاث العلمية من خلال موقع جوجل للاستشهادات البحثية، وله (10%).

المعيار الثالث (Impact) يمثل عدد الروابط الخارجية التي تشير إلى موقع الجامعة وسهولة الوصول إلى الموقع الالكتروني من خلال محركات البحث العالمية، وله (50%).