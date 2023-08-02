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مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور ضمن فعاليات جرش الثقافية

منذ ساعة واحدة
مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور ضمن فعاليات جرش الثقافية

وطنا اليوم:ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2023، يستضيف منتدى عبد الحميد شومان يوم الاربعاء 2/8/2023 الساعة 12 ظهرا، ندوة بعنوان “مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور”.
ويشارك في الندوة السيناريست والكاتب المصري مدحت العدل، ونقيب الفنانين المصريين الدكتور اشرف زكي، والفنانة والمنتجة الاستاذة هدى حسين من الكويت، والفنانة أمل عرفة من سوريا.
كما يشارك في تقديم الندوة ويدير الحوار نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي


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