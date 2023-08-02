ندوة “الإعلام والقدس” تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية

وطنا اليوم – لما شطاره

نظم مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37 ضمن البرنامج الثقافي ، بإدارة الإعلامي الأردني هاني البدري ندوة بعنوان “الإعلام والقدس” واتفق خلالها الإعلاميين اللبناني جورج قرداحي والمصري محمود سعد ، في الندوة التي عقدت امس الثلاثاء ، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي حول الإعلام والقدس ، على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ، والدور الأردني في حمايتها ودعم صمود المقدسيين ومرابطتهم . وسلطت الندوة ، الضوء على أهمية دور الإعلام في إبقاء مدينة القدس المحتلة حاضرة في دائرة الحدث ؛ إذ ثمّن قرداحي وسعد ، الدور الأردني برعاية المدينة وحضورها على الأجندة الأردنية باستمرار، وتكريس الدفاع عنها عبر المنابر المتاحة، باعتبارها أم المدائن، وحاضنة الأديان السماوية، وجوهر الصراع العربي الإسرائيلي .

وفي نهاية الندوة تم تكريم الإعلاميين من قبل إدارة المهرجان .