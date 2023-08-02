بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

ندوة “الإعلام والقدس” تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية

منذ ساعة واحدة
ندوة “الإعلام والقدس” تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية

وطنا اليوم – لما شطاره

نظم مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37 ضمن البرنامج الثقافي ، بإدارة الإعلامي الأردني هاني البدري ندوة بعنوان “الإعلام والقدس”  واتفق خلالها الإعلاميين اللبناني جورج قرداحي والمصري محمود سعد ، في الندوة التي عقدت امس الثلاثاء ، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي حول الإعلام والقدس ، على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ، والدور الأردني في حمايتها ودعم صمود المقدسيين ومرابطتهم . وسلطت الندوة ، الضوء على أهمية دور الإعلام في إبقاء مدينة القدس المحتلة حاضرة في دائرة الحدث ؛ إذ ثمّن قرداحي وسعد ، الدور الأردني برعاية المدينة وحضورها على الأجندة الأردنية باستمرار، وتكريس الدفاع عنها عبر المنابر المتاحة، باعتبارها أم المدائن، وحاضنة الأديان السماوية، وجوهر الصراع العربي الإسرائيلي .

وفي نهاية الندوة تم تكريم الإعلاميين من قبل إدارة المهرجان . 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:40

نجوم اردنيون يتألقون في سماء جرش على المسرح الجنوبي

06:28

وزير سابق يتفق مع رأي النائب العرموطي ويستشهد بقصة للملك حسين

06:17

عرض اسرائيلي لمصر لحل ازمة الكهرباء

06:07

الأمير الحسن يجتمع برئيس جمهورية قبرص

06:02

ابوالراغب : ” الي بعارضوا القانون بدهم فوضى” … زيادين يرد : تكميم افواه

05:50

لماذا «الجرائم الإلكترونية»؟ هذه الرواية الرسمية

05:45

ابوجنيب : الامل معقود بارادة ملكية

00:10

بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب مغنية الراب كاردي بي لإحدى معجباتها

23:10

بريطانيون يقاطعون مقاهي “كوستا” بسبب ترويجهم للشذوذ بكاريكتير لشخصية متحول

22:07

الوفد النيابي الأردني يلتقي قيادات التيارات والكتل السياسية في البرلمان العراقي

22:04

البنك الإفريقي للتنمية يقدر تقرير سنوي للأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية

21:45

كلية عجلون تنظم محاضرة دينية في ذكرى الهجرة النبوية

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023