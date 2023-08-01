البنك الإفريقي للتنمية يقدر تقرير سنوي للأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية

وطنا اليوم: قدر التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية الأضرار والخسائر الناجمة عن قضايا تغيّر المناخ وخيارات السياسات في تونس بحوالي 5 مليار دولار.

وجاء في التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا” أن الاحتياجات لتمويل العمل المناخي بين سنتي 2020 و2030 تقدر بحوالي 24.4 مليار دولار، فيما تقدر تكاليف التّكيف مع التغير المناخي بـ 4.2 مليارات دولار وتكاليف التخفيف من آثار التغيرات المناخية تقدر بـ 14.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن مشاركة القطاع الخاصّ في تمويل العمل المناخي بالكاد بدأت، وأن الأطر التنظيمية الجديدة والحوافز الحكومية ستكون أساسية لتوجيه التمويل الخاص نحو النمو الأخضر.