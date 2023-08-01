بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

كلية عجلون تنظم محاضرة دينية في ذكرى الهجرة النبوية

منذ 4 ثواني
كلية عجلون تنظم محاضرة دينية في ذكرى الهجرة النبوية

وطنا اليوم: نظمت كلية عجلون الجامعية، اليوم الثلاثاء، في قاعة الشهيد محمد العزام، محاضرة دينية عن ذكرى الهجرة النبوية.

واستعرض مفتي المنطقة العسكرية الشمالية، الدكتور شوقي الدويكات، الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية، وأهمها الأمل الذي يتمثل بالرجوعَ إلى الدين الإسلامي وتطبيقه في حياتنا الدنيوية، باعتباره السبيل إلى توحيد الأمة العربية والإسلامية ونصرها.

بدوره، أكد الدكتور حسين الربابعة من قسم العلوم الأساسية في الكلية دور المرأة الكبير في الهجرة النبوية، مبينا أن الهدف من هجرة الرسول الكريم إيجاد البيئة المناسبة لنشر وتبليغ الأمانة التي حمّله الله إياها.

وحضر المحاضرة عميد الكلية، الدكتور وائل الربضي، وعدد من المدرسين والإداريين وعدد كبير من طلبة الكلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:37

نيسان تطلق عرض مميز على سيارات طراز KICKS

21:29

مدحت العدل وأشرف زكي يشاركان بندوة الدراما في مهرجان جرش

21:28

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يترأَس جاهة ابوطويلة الفناطسة

21:16

الميثاق من جامعة إربد الأهلية: الشباب عنوان التحديث ومبتغاه

21:15

لأول مرة في الأعيان معارضة برلمانية مكتملة الأركان

20:58

وزير السياحة يسلم رئيس بلدية السلط شهادة ادراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

20:40

الأوراق المالية تبلغ 19.5مليار دينار في تموز الماضي

20:36

نقابة الصحفيين تقدر استجابة مجلس النواب بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية

20:36

جثث مشتتة ودمار هائل.. الحرب تجرد الخرطوم من ثوب الحياة

20:30

ختام فعاليات مسابقة البرمجة “YUCPC2023” في جامعة اليرموك

20:29

وفد نيابي يؤكد دعم الأردن للعراق ورغبته في التعاون بمختلف المجالات

20:20

ردم مدخل أنفاق خطرة في الرصيفة

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023