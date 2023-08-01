كلية عجلون تنظم محاضرة دينية في ذكرى الهجرة النبوية

وطنا اليوم: نظمت كلية عجلون الجامعية، اليوم الثلاثاء، في قاعة الشهيد محمد العزام، محاضرة دينية عن ذكرى الهجرة النبوية.

واستعرض مفتي المنطقة العسكرية الشمالية، الدكتور شوقي الدويكات، الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية، وأهمها الأمل الذي يتمثل بالرجوعَ إلى الدين الإسلامي وتطبيقه في حياتنا الدنيوية، باعتباره السبيل إلى توحيد الأمة العربية والإسلامية ونصرها.

بدوره، أكد الدكتور حسين الربابعة من قسم العلوم الأساسية في الكلية دور المرأة الكبير في الهجرة النبوية، مبينا أن الهدف من هجرة الرسول الكريم إيجاد البيئة المناسبة لنشر وتبليغ الأمانة التي حمّله الله إياها.

وحضر المحاضرة عميد الكلية، الدكتور وائل الربضي، وعدد من المدرسين والإداريين وعدد كبير من طلبة الكلية.