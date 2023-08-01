وزير السياحة يسلم رئيس بلدية السلط شهادة ادراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

وطنا اليوم: سلم وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، شهادة ادراج مدينة السلط على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو موقعة من مديرها العام.

وحضر حفل التسليم، وزير الاشغال العامة والاسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، النائب عبدالحليم الحمود، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، رئيس مجلس المحافظة ابراهيم العواملة، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد العجلوني، أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين، مدير عام دائرة الاثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، مدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، ومستشار الوزير هشام العبادي، ومدير سياحة السلط محمود عربيات.



وكانت قد وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة في الصين افتراضيا عام 2021، على إدراج مدينة السلط “مدينة التسامح والضيافة الحضارية” على قائمة التراث العالمي.



وارتكزت الرؤية الفنية لملف إدراج السلط على قائنة التراث العالمي، على التراث المعماري المتميز لمدينة السلط، بالإضافة إلى تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي واظهاره للعالم كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر.

