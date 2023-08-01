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ختام فعاليات مسابقة البرمجة “YUCPC2023” في جامعة اليرموك

منذ ساعة واحدة
ختام فعاليات مسابقة البرمجة “YUCPC2023” في جامعة اليرموك

وطنا اليوم: اختتمت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقة البرمجة” YUCPC2023″ والتي نفذت بالتعاون بين كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ومركز الريادة والابتكار، ضمن فعاليات صيف الشباب 2023.

وجرت المسابقة على مدار يومين، تم خلالهما تدريب المتسابقين على المنصة المستخدمة والتعريف بشروط وأحكام المسابقة في اليوم الأول، فيما جرت المسابقة في اليوم الثاني بمشاركة 100 طالب وطالبة من كليتي تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور قاسم الردايدة، إن الكلية تهتم بجميع أنشطة الطلبة وتوفير البيئة الملائمة لتحفيزهم وصقل شخصيتهم وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.

من جهته، شدد مدير مركز الريادة والابتكار الدكتور محمد أشرف العتوم، على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات في الجامعة لإكساب الطلبة مهارات العمل بروح الفريق الواحد واكسابهم المهارات التي يطلبها سوق العمل وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة.

وفاز بالمركز الأول عمر الكردي ، يونس مجدلاوي، جهاد عاشور ، وفي المركز الثاني وديع خضر ، عبدالله الرازقين ويوسف العمري ، وفي الثالث رامز الشيخ ، احمد الحلاق ، وديع يوانسة.


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