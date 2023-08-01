الميثاق من جامعة إربد الاهلية: الشباب عنوان التحديث ومبتغاه

وطنا اليوم: قال أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن الشباب الأردني وطلبة الجامعات هم عنوان التحديث ومبتغاه، وأن عليهم أستثمار اللحظة الوطنية الراهنة للاشتباك مع المشهد الوطني العام، داعياً إياهم للانخراط بالأحزاب.

وتحدث أمين عام الميثاق عن الإيجابيات التي أتت بها رؤية التحديث السياسي للشباب لأنهم غالبية المجتمع، وأن مساهماتهم الوطنية ضرورة وحق وواجب.

وختم المومني النقاش مع الطلبة عن تجربة الميثاق الحزبية وأهم مبادئه ومنطلقاته، وأنه سيقدم رؤية برامجية واضحة سوف يخوض الانتخابات على اساسها مشددا أن الانتخابات ليست إلا الجزء اليسير من طموحات الميثاق.

وجرى حوار مع الطلبة حول عديد من الشؤون السياسية والشبابية.