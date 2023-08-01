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مذكرة تفاهم بين عمان الاهلية والمستشفى السعودي

منذ 4 ثواني
مذكرة تفاهم بين عمان الاهلية والمستشفى السعودي

وطنا اليوم:ضمن جهود جامعة عمان الاهلية المتواصلة لعقد اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم محلية وعربية وعالمية في مجال دعم كلية طب الاسنان ان لناحية توفير أحدث التجهيزات والمرافق اللازمة او في مجال الابتعاث او في مجال التدريب والإعداد باستعمال تقنيات حديثة وروبوتات للتعليم أسوة بالمراكز العالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة في التدريب واختيار الهيئة التدريسية والكوادر المميزة ، وقعت جامعة عمان الاهلية مذكرة تفاهم مع المستشفى السعودي التي يضم عشرين طبيب أسنان من كافة اختصاصات الأسنان والزراعة وجراحة الفكين والتركيبات واللثة والتقويم واسنان الأطفال.
وقد وقع المذكرة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين عن جامعة عمان الاهلية ، فيما وقع عن المستشفى السعودي الدكتور علي السعودي المدير العام للمستشفى.
وقد قال الدكتور السعودي مهنئا الجامعة بالتخصص الجديد ومؤكدا على أن الجهود المبذولة من الجامعة ومسؤوليها تشكل مؤشرا واضحا على أن كلية طب الأسنان في الجامعة ستكون علامة فارقة وإضافة كبيرة لطب الأسنان والطب الأردني.
وقال الدكتور الحوراني أن التميز دوما عنوان بالنسبة لجامعة عمان الاهلية وان هذه الاتفاقية ما هي الا جزء من اتفاقيات عربية ودولية مع أهم المؤسسات والجامعات في العالم بهذا المجال ، شاكرا مسؤولي وكادر المستشفى ، ومتطلعا الى جهود مشتركة تخدم الجانبين وتحقق التميز للتعليم الجامعي ولمسيرة الطب في الاردن على حد سواء


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