صدور كتاب “الكثافة الشّعريّة وتفاصيل السّرد في أدب سناء شعلان”

وطنا اليوم:عن مركز “التّنور” الثّقافيّ الفنلنديّ أصدر الأديب العراقيّ عباس داخل حسن رئيس مركز “التنّور”كتابه النّقديّ الجديد بعنوان “الكثافة الشّعريّة وتفاصيل السّرد في أدب سناء شعلان بنت نعيمة “ الذي يقع في (186) صفحة من القطع المتوسّط، وهو يتكوّن من ثلاثة أبواب نقديّة متخصّصة تحتوي على دراسات نقديّة متخصّصة بموضوع الباب، فضلاً عن مقدّمة طويلة ومتخصصّة تتضمّن ببلوغرافيا دقيقة ومؤرّخة حول السّيرة الإنسانيّة والأدبيّة والأكاديميّة والإبداعيّة والحقوقيّة لسناء شعلان.

في هذه المقدّمة يقول عبّاس داخل حسن: “أهمّ ما يميّز قصص سناء شعلان (بنت نعيمة) وسرديّاتها لغتها الشّاعريّة المتوقّدة والمكثّفة ذات العمق الدّلاليّ الخاصّ والنّسيج الفنّيّ الدّقيق والانبهار الفينومينولوجيّ للصّور الشّاعريّة وشجاعة البوح الأنثويّ والتّوق الجارف الذي تارة يأتي مباشراً، وتارة أخرى يأتي عبر الرّمز المؤنس، وهي تمارس لعبة التّشكيل السّرديّ بأشكال مختلفة، وأنماط دقيقة في الحبّكة ورسم شخصيّات قصصها، وترسم ملامحها ودواخلها وعمقها النّفسيّ من خلال التّدوير وتعدّد الأبعاد وشعرنة الوصف بكشف هادئ وموحٍ بأدق التّفاصيل، حتى لو اخترقت التّابوات كلّها”.

يحمل الباب الأوّل عنوان (الكثافة الشّعريّة وتفاصيل السّرد في روايات سناء شعلان (بنت نعيمة)، ويتضمّن الدّراسات النقديّة التّالية:البوح في رواية “أَدْرَكَهَا النّسيان”، ورواية “السّقوطفيالشّمس” وتيارالوعيفي السّرد، وقراءة مضادّة في رواية “أَعْشَقُنِي”.

في حين الباب الثّاني يحمل عنوان (الكثافة الشّعريّة وتفاصيل السّرد في قصص سناء شعلان (بنت نعيمة)، ويتضمّن الدّراسات النقديّة التّالية:تجلّيّات العشق والكتابة في قصّة “نفس أمّارة بالعشق”، وجماليّات الصّورة الحسيّة والأيروسيّة في قصّة “الضّياع في عيني رجل الجبل”، وتوثّيق الحلم الفلسطينيّ وتاريخه في المجموعة القصصيّة “تقاسيم الفلسطينيّ“، ودلالات المكان في المجموعة القصصيّة “حدث ذات جدار”، والحِجَاج في المجموعة القصصيّة “أكاذيب النّساء”.

أمّا الباب الثّالث والأخير في الكتاب فيحمل عنوان (الكثافة الشّعريّة وتفاصيل السّرد في أدب الرّحلة عند سناء شعلان (بنت نعيمة)، ويتضمّن الدّراسات النقديّة التّالية:فتنة العجيب والغريب في “الطّريق إلى كريشنا” للدّكتورة سناء شعلان (بنت نعيمة)، وشواهق العشق: الصّعود إلى سماوات الملكوت: قراءة في رحلة سناء شعلان (بنت نعيمة) إلى كردستان العراق، وكوبا جزيرة السّيجار والرّومبا: رحلة في كوبا، ورحلة مخضّبة بالحنّاء ومعطّرة بالخُمْرةَ: رحلات في السّودان.

يُذكر أنّ الكثير من مقالات هذا الكتاب قد نُشرت تباعاً في منابر إعلاميّة الكترونيّة وورقيّة وبحثيّة وأكاديميّة متخصّصة مختلفة، كما كانتْ وجهة لاستشهاد وتضمين الأبحاث المتخصّصة في أدب سناء شعلان لأهميّتها وجديّة طرحها.

رابط الكتروني مرافق للخبر:

https://youtu.be/xhG2zGoTlnE