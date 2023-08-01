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إزالة شعار إكس من فوق سطح شركة تويتر بشكل مفاجئ

منذ ساعة واحدة
إزالة شعار إكس من فوق سطح شركة تويتر بشكل مفاجئ

وطنا اليوم:سجلت إدارة المباني في مدينة سان فرانسيسكو 24 شكوى تتعلق بشعار إكس الكبير، الذي وضع فوق سطح مبنى مقر لشركة إكس لتطبيقات التراسل المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر.
وأُزيل الشعار المضيء العملاق من أعلى برج شاهق في سان فرانسيسكو، والذي يوجد فيه المقر الرئيسي للشركة بعد الشكاوى.
وكتب ماسك “سان فرانسيسكو الجميلة.. رغم أن الآخرين يتخلون عنك .. سنبقى أصدقاء لك على الدوام”.
من جهته قال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة، إنه سيجري تقدير رسوم على مالك العقار لقيامه بتركيب شعار مضيء غير مصرح به


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