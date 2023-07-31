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“عبيدات” يعرض آليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في منتدى رؤساء الجامعات ببكين

منذ ساعة واحدة
“عبيدات” يعرض آليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في منتدى رؤساء الجامعات ببكين

وطنا اليوم: قدم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في المنتدى العالمي لرؤساء الجامعات في بكين، إيجازا حول تقدم الجامعة الأردنية وصعودها في التصنيف العالمي، لتصبح ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

ووفق بيان صحفي للجامعة، عرض عبيدات، لآليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، وتسخيرها من أجل خدمة المادة التدريسية والطلبة، وخطة الجامعة في التحول نحو أتمتة إجراءات وعمليات الجامعة المختلفة، بما يشمل العمليات الإدارية والمالية والأكاديمية والبحثية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من مشروع التحول الرقمي للجامعة، من دون تغافل عن الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لمثل هذا التحول.

وأثنى على مبادرة المنتدى، المسماة “مبادرة بكين”، الهادفة إلى إنشاء منصة جامعة للمؤسسات الأكاديمية كافة؛ لتُشارك فيها الأفكار والطموحات، من أجل مواجهة التحديات العالمية والتغيرات المتنامية بسرعة داخل البيئة الرقمية، وما لها من انعكاسات على الشأن الأكاديمي.

وعلى هامش المشاركة، بحث عبيدات مع نائب رئيس هيئة التعليم العالي الصينية، سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، وإقامة المشاريع المشتركة.

وأكد الجانبان رؤيتيهما المشركة في ضرورة توثيق أواصر التعاون الأكاديمية في مواجهة التغيرات في البيئة التعليمية في ظل تنامي ثورة المعلومات والرقمنة.


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