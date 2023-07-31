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الشاعر الكبير طلال حيدر يشارك في أمسية شعرية بشومان ضمن فعاليات جرش

منذ ساعتين
الشاعر الكبير طلال حيدر يشارك في أمسية شعرية بشومان ضمن فعاليات جرش

وطنا اليوم: يشارك الشاعر اللبناني الكبير طلال حيدر، يوم غد الثلاثاء، في الأمسية الشعرية التي تنظمها إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الحالية (37) بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين ومؤسسة عبد الحميد شومان، إلى جانب الشاعرة التونسية سمية اليعقوبي والأردنيان حربي المصري وعمر أبو الهيجاء ويديرها القاص نبيل عبد الكريم.
وتأتي هذه الأمسية الشعرية التي تقام في مقر المؤسسة بجبل عمان في تمام الساعة السادسة مساء، في إطار البرنامج الثقافي لمهرجان جرش الذي يستقطب العديد من الشعراء العرب في أمسيات شعرية، وتستضيف المؤسسة عدة أمسيات منها في إطار التعاون بين الجانبين.
وطلال حيدر هو شاعر لبناني ولد عام 1937 في مدينة بعلبك في البقاع اللبناني، يحاكي بقصائده المحكية الطبيعة وأسرارها كما يراها هو، بعين الشاعر المتعمّق في جماليّات وتفاصيل الذات الإنسانية الرّيفية البسيطة وعلاقتها مع الطبيعة السحرية.
غنّى لحيدر كبار الفنّانين الملتزمين في لبنان، مثل فيروز ووديع الصافي ومارسيل خليفة وأميمة الخليل ونجوى كرم وغيرهم.


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