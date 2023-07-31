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فيلادلفيا الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة حسب تصنيف UNIRANKS ‎

منذ 5 ثواني
فيلادلفيا الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة حسب تصنيف UNIRANKS ‎

وطنا اليوم:حلت جامعة فيلادلفيا في الـمرتبة الأولـى بين الجامعات الأردنية الخاصة والـمرتبة الخامسة بين الـجامعات الأردنية كافة (حكومية وخاصة) وفق تصنيف UNIRANKS الأسترالي لتقييم الجامعات والـمعاهد العالـمية.
وحصلت الجامعة منفردة بين الجامعات الأردنية الخاصة والثالثة بين الجامعات الأردنية الحكومية بعد جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية على شهادة
UNIRANKS Elite University Gold Award – 5 Stars.
أما عربياً حصلت الجامعة على المرتبة (44)، بينما حلت في المرتبة (654) آسيوياً وذلك وفقاً لتصنيف UNIRANKS- Elite University Ranking 2023.
ويستند التصنيف في تقييمه للجامعات وفقًا لـمعايير عالـمية تتناول البيئة الجامعية ومرافق الجامعة والخدمات الإلكترونية والخدمات الـمقدمة للطلبة، وكذلك على مدى وجود وتوفر الـموقع الإلكتروني للجامعة على الويب وخصائص الوصولية والتفاعل والديناميكية والزيارات.


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