تخريج طلاب دورة ( EHE ) بمركزعمان الأهلية للأمن السيبراني

وطنا اليوم:بحضور السيد أيمن فاروقة رئيس إدارة الأمن السيبراني بشركة أمنية ، و إدارة مركز الأمن السيبراني بجامعة عمان الأهلية ، ومدير المركز السيد نادر سويدان، ومشرف المركز السيد حسام السيد، والسيد حسن احمد عنبوسي معدّ ومشرف الدورة، وبدعم مباشر من رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، والدعم المستمر من رئيس هيئة المديرين عطوفة الدكتور ماهر الحوراني ، تم تخريج الفوج الأول لدورة Ethical Hacking Essentials (EHE) في مركز جامعة عمان الأهلية للأمن السيبراني وذلك يوم الخميس الموافق 27 / 7 / 2023.

وقد هدفت الدورة إلى لتزويد الطلاب بالمفاهيم والمعرفة الأساسية لفهم كيفية اختراق الأنظمة والشبكات بطرق قانونية وأخلاقية وذلك في سياق تحسين قدرة الطلاب على تقييم أمان الأنظمة واختبارها للتأكد من عدم وجود ثغرات أمنية فيها.

ويذكر أن مركز جامعة عمان الاهلية للأمن السيبراني تأسس منذ عامين وقدم العديد من الدورات منها مقدمة في الامن السيبراني ويوم مفتوح للتوعية وشارك بمؤتمرات عدة.

وسيقوم المركز بعقد دورات للمجتمع المحلي وذلك لنشر وتوعية الجميع من مخاطر الانتهاكات الالكترونية والحماية المطلوبة لذلك