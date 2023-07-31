تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين جامعتي عمان الأهلية وفيينا الطبية

وطنا اليوم:ضمن استعدادات جامعة عمان الأهلية لافتتاح كلية طب الأسنان مطلع العام الجامعي المقبل، اختتم نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود زيارته لجامعة فيينا الطبية والتي تأتي لمتابعة وبحث عدد من القضايا المتعلقة بتجهيزات كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية، وتطوير برامج تشغيلية لخريجي كلية التمريض في الجامعة، وتطوير البرامج التعليمية في كلية العلوم الطبية المساندة، بالاضافة لزيادة البحث العلمي المشترك مع كلية الصيدلة في الجامعتين.

حيث التقى الدكتور السعود مع نائبة رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والابتكار الدكتورة ميكيلا فرتز بحضور البروفيسور شاروخ شاريات.

وتم بحث التعاون البحثي المشترك مع مركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية، والاتفاق على تفاصيل برنامج ابتعاث مبتعثي طب الاسنان والذي يتضمن ابتعاث ثلاثة من اطباء الاسنان المبتعثين من جامعة عمان الأهلية ليلتحقوا في برامج الاختصاص في جامعة فيينا الطبية هذا العام.

ومن ثم اجتمع الدكتور السعود مع نائب رئيس جامعة فيينا الطبية لشؤون العيادات البروفيسور اوسوالد واغنر، وتم بحث خطط كلية طب الاسنان والتعاون في مجال التدريب السريري وتشغيل العيادات خلال السنوات القادمة، كما تم بحث أهم التحديات المتعلقة ببرنامج تشغيل خريجي كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية.

كما اجتمع الدكتور أنس السعود مع نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية النمساوية للشؤون الاكاديمية والعلاقات الدولية البروفيسور آرثر ميتنغر بحضور ممثلي عمدة فيينا وعميدة التمريض في جامعة عمان الأهلية عن بعد الأستاذة الدكتورة منتهى الغرايبة لبحث اليات دمج خريجي كلية التمريض في مستشفيات النمسا من خلال برنامج تدريبي تشغيلي ينتهي بالاقامة الدائمة. وادار الاجتماع نائب رئيس جامعة فيينا الطبية لشؤون العيادات البروفيسور واغنر.

يذكر أن هنالك تعاون أكاديمي بحثي مميز بين جامعة عمان الأهلية وجامعة فيينا الطبية بدأ بزيارة رسمية برئاسة رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وبتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مطلع العام الماضي، وزيارة أخرى لوفد جامعة فيينا الطبية لحرم جامعة عمان الأهلية مطلع هذا العام. وتأتي هذه الزيارة لمتابعة كافة البرامج التعاونية المشتركة