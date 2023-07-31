هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

وطنا اليوم:أعلنت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات اعتماد كليات الطب في الجمهورية العربية السورية، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية المبرمة بين هيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي السورية.

وأوضحت الهيئة، أنه خلال هذا الأسبوع بدأ فريق خبراء منها بزيارة كلية الطب في جامعة دمشق وفقا لمعايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والمعترف بها من قبل الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME).

يذكر أن الهيئة قد حصلت على الاعتراف من الفيدرالية الدولية لاعتماد الكليات الطبية، ما يمكنها من اعتماد كليات الطب في مؤسسات التعليم العالي وفقا للأنظمة والمعايير المعتمدة لديها