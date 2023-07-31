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النجم السعودي خالد عبد الرحمن يسطع في سماء جرش ويُطرب جمهوره على المسرح الجنوبي

منذ 3 دقائق
النجم السعودي خالد عبد الرحمن يسطع في سماء جرش ويُطرب جمهوره على المسرح الجنوبي

وطنا اليوم – لما شطاره

احيا الفنان السعودي خالد عبدالرحمن مساء الأحد على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية رابع حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 37 بحضور تخطى أربعة آلاف شخص ، وسط حضور كبير لأبناء الجالية السعودية والخليجية المقيمين في الأردن ، والقادمين من الخارج ، و على مدى ساعة ونصف ، تفاعل الجمهور الغفير مع اغنياته الجميلة ، و عبر الفنان خالد عبدالرحمن عن سعادته بالمشاركة في مهرجان جرش في دورته الحالية معتبراً بأن المهرجان عالمي .

إذ ان مشاركة الفنان السعودي خالد عبدالرحمن في مهرجان جرش للثقافة والفنون هي الأولى من نوعها ، حيث قدّم باقة منوعة من أبرز اغانيه المعبره و التي تَغَنى بها خلال مسيرته الفنية عبر سنوات

وفي ختام الحفل تم تكريم الفنان خالد عبد الرحمن من قبل إدارة المهرجان .



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