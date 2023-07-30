عمان الأهلية ثانياً في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو لفئة الطلاب والمركز الرابع للطالبات

وطنا اليوم:تحت رعاية عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية اختتمت مساء يوم الخميس27-7-2023 منافسات بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو للطلاب والطالبات، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو في مجمع الأرينا الرياضي/ جامعة عمان الأهلية خلال الفترة 26 – 27 / 7 / 2023.

وحصل فريق جامعة عمان الأهلية للتايكواندو للطلاب على المركز الثاني بالمجموع العام برصيد ميداليتين ذهبيتين حصدها كل من الطالب محمود الطرايرة لفئة وزن تحت 63 كغم والطالب بهاء أبو هديب لفئة وزن تحت 80 كغم، بالإضافة إلى ميدالية برونزية للطالب عامر العساف ضمن فئة وزن تحت 54 كغم.

بينما حل فريق الطالبات في المرتبة الرابعة بعد حصوله على 5 ميداليات ملونة توزعت على ميدالية ذهبية للطالبة بانا دراغمة ضمن فئة وزن تحت 63 كغم، بالإضافة إلى 4 ميداليات برونزية للطالبة دانا المدادحة ضمن فئة وزن تحت 46 كغم، وكاترين طريش فئة وزن تحت 49 كغم، وحلا طريش لفئة وزن تحت 73 كغم و رونيتا أبو رمان لفئة وزن فوق 73 كغم.

وفي ختام منافسات البطولة قام الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة وأمين سر الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية مندوباً عن رئيس الجامعة برفقة السيد فيصل العبداللات أمين سر الاتحاد الأردني للتايكواندو بتتويج اللاعبين والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

والجدير بالذكر أنه مثل فريق الجامعة للطلاب في هذه البطولة كلا من: عامر سلامة العساف، محمود إبراهيم الطرايرة، محمد صلاح الدين أبو العينين، بهاء الدين إبراهيم أبو هديب وأسامة محمد عوض ، بينما مثل فريق الطالبات كلا من: دانا ماجد المدادحة، كاترين احمد طريش، بانا جميل دراغمة، بانا اياد محمد، نرمين احمد طريش، حلا احمد طريش ورونيتا مروان أبو رمان، بمتابعة مشرفي النشاط الرياضي في الجامعة السيد صهيب الطراونة والآنسة عرين قطيشات