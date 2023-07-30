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البدء بالمرحلة الثانية من صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض

منذ 22 ثانية
البدء بالمرحلة الثانية من صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية التالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية وكلية) وقروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023.
وستصرف المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض جزئية بواقع (45) ساعة معتمدة وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الثاني للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعات التالية: الجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية في كليات ( كلية الحصن، وكلية الأميرة عالية، وكلية الأميرة رحمه، وكلية الشوبك، وكلية معان، وكلية الزرقاء).
كما ستصرف المخصصات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال (مخصصات فصل ثاني 2022-2023) لطلاب سنوات سابقة وطلاب العام 2022-2023)، وجامعة البلقاء التطبيقية (كلية العقبة مخصصات ،ورسوم الفصل الأول 2022-2023، ومخصصات الفصل الثاني 2022-2023)، وجامعة البلقاء التطبيقية (كلية الشوبك مخصصات ورسوم الفصل الثاني 2022-2023)
وستصرف أيضا المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل ألوية ،جيوب فقر، منح الصندوق الأردني الهاشمي) للعام الجامعي 2022-2023 وكانو قد سددوا رسوم الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعات التالية: جامعة البلقاء التطبيقية، والجامعة الهاشمية.
ويمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 3-8-2023 كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد أنهت قبيل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من (4) أربعة ملايين دينار أردني


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