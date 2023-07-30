بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

وفاة نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي غرقا

منذ 3 ساعات
وفاة نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي غرقا

وطنا اليوم:توفي قبل ساعات قليلة نجل الفنان المصري حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي غرقا في مدينة العَلَمين، بالساحل الشمالي.
أعلن خبر الوفاة المنتج محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف.
وأكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن الراحل عبد الله حسن يوسف توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.
وتعرضت أسرة حسن يوسف، للانهيار بالكامل بعد غرق عبدالله، ولم يستطع أي منهم التعبير عن حزنه سواء بكلمات على السوشيال ميديا، أو الرد على أي شخص في هذه الظروف، بسبب الصدمة والفجهة التي تعرضوا لها.
وأشارت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، أن السبب الأولي للوفاة هو “إسفكسيا الغرق” (الاختناق الشديد نتيجة الغرق). ولم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة لحين عرض الجثمان على النيابة العامة والتصريح بالدفن.
وحسب الشهادات الأولية في التحقيقات، فقد اختفى عبد الله تحت الماء لفترة قبل أن يتم انتشاله فاقدا للوعي، وقد توقفت الوظائف الحيوية بالجسم قبل وصوله إلى المستشفى.
وتوفي الراحل عبد الله حسن يوسف، عن عمر يناهز 35 عاما، وهو الابن الأصغر لحسن يوسف وشمس البارودي، إذ رزق الزوجان بـ4 أبناء هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.
وحسب ما تناقلته مواقع إلكترونية، فقد درس الطيران في أوكرانيا، ثم درس الإعلام في بيروت قبل أن يعود إلى مصر، ولم يعمل في مجال الفن من قبل.
شمس البارودي ممثلة مصرية من أصول سورية، من مواليد 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 1945، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم بدأت حياتها الفنية مطلع الستينيات، قبل أن تقرر منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

تحسن الأداء التشغيلي والمالي للملكية الأردنية في النصف الأول من العام 2023

14:10

السير : حجز أية مركبة مضى على عدم ترخيصها 6 شهور

14:05

كتلة هوائية حارة جديدة قادمة إلى الأردن

14:02

المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في الأشرفية

13:11

كم سعر كيلو الكاكا في الاردن؟

12:48

الحكومة تستحدث 11 مخالفة جديدة في مشروع قانون السير الجديد

12:37

بدء اعمال الصيانة للخلطات الاسفلتية على طريق المطار

12:33

الأوركسترا السعودية تطرب جماهير مهرجان جرش

12:29

الجناح السعودي يستعرض جودة وأناقة البشت الحساوي في مهرجان جرش

12:26

ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية 47.6% خلال 6 أشهر

12:20

الحمارنه عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية : كومستير

12:14

#عاجل الشيخ فيصل الحمود يشيد في العلاقات الكويتية الأردنية

وفيات
وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسند