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الفنان اللبناني راغب علامة يبهر جمهوره بأداءه على المسرح الجنوبي في جرش

منذ 14 دقيقة
الفنان اللبناني راغب علامة يبهر جمهوره بأداءه على المسرح الجنوبي في جرش

وطنا اليوم – لما شطاره

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة على المسرح الجنوبي
حفلاً باهراً بحضور الألاف من محبية ومعجبيه على المدرجات وحضر الحفل ضيوف الأردن من مصر كل من الفنان المصري سامح السريطي والمنتج محسن جابر والإعلامية منى الشاذلي وبدأ علامة بأولى اغنياته والتي تحمل عنوان ” الأردن بالحب ولا اقوى ” فرحاً بحفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله ، ومن ثمّ حيّا جمهوره الذي جمع جيلين و استمر بكل حماس وخفة ورشاقة على المسرح وغنى ” الي باعنا خسر دلعنا ” وسط هتاف وتصفيق كبير من الجمهور واكمل بأغنيته التي طرحت مؤخراً وتحمل عنوان ” كاريزما ” و من ثم طلب علامة من جمهوره اضاءة هواتفهم و اكمل أغانيه الرومانسية “نسيني الدنيا ” والتي اهدادها لجمهوره و إبنه خالد الذي حرص على التواجد بجانب والده في حفل مهرجان جرش واكمل بأغنية ” اتركني لحالي “
و اشعل المسرح بأغنية ” طب ليه تشغل قلبي ” و “سهروني الليل عيونك ” و ” فوراً غرام “بالإضافة الى تقديمه العديد من الأغاني القديمة‏” قلبي عاشقها ” و “مغرم ياليل” وكان علامة خلال الحفل يغازل جمهوره ويهدي لهم القبلات ويرسم بيديه اشارة القلب ليؤكد عمق محبته اتجاه جمهوره الكبير في الأردن .
وعبر الفنان راغب علامة عن سعادته الكبيرة للمشاركة بمهرجان جرش ، مؤكداً بأن المهرجان سيظل ينبض بالفرح والسعادة .
وفي نهاية الحفل كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنان راغب علامة .


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