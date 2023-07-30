السلمان وعلامة وبني يتألقون في ثالث حفلات مهرجان جرش

وطنا اليوم:أحيا الفنانان؛ الأردني حسين السلمان، واللبناني راغب علامة مساء أمس السبت، حفلاً جماهيرياً على المسرح الجنوبي في جرش، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، و الإعلامية المصرية منى الشاذلي، والإعلامي الأردني هاني البدري، وعدد من ضيوف المهرجان العرب.

وعلى انغام أغنيته الشهيرة “والنعم احنا أردنية”، بدأ السلمان حفله الذي تميز بحضور جماهيري جيد تفاعل مع أغنياته التي تنوعت ما بين أعماله الخاصة والأغاني الوطنية والفلكلورية، ومنها: “دق ألماني” و”بيطلعلوا” و”بدك تحبيبي” و”ما بي حيل”.

وعلى أنغام زفة “الحسين ورجوة”، التي قدمها بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بدأ علامة حفله مباركاً للشعب الأردني استمرار أفراحه، وقال للجمهور الحضور، أنه “يستمتع بالغناء في مهرجان جرش النابض بالفرح والسعادة”.

وعلى مدى ساعة، نوع علامة في أغانيه ما بين الجديد والقديم، ومنها “اللي باعنا خسر دلعنا” و”نسيني الدنيا” و”طب ليه” و “مغرم يا ليل”.

وفي نهاية الحفل، كرمت النجار بحضور المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، الفنانين السلمان وعلامة، كما كرم سماوي الإعلامية منى الشاذلي.

ويلتقي جمهور “جرش” مساء اليوم الأحد، على المسرح الجنوبي، الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، في مشاركته الأولى في المهرجان، كما تغني الفنانة المصرية مروة ناجي وفرقة “وسط البلد” على المسرح الشمالي.

كما أحيت الفنانة السورية بتول بني، مساء أمس السبت، حفلاً جماهيرياً ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على المسرح الشمالي.

وتميزت الفنانة السورية؛ صاحبة القدرات الصوتية الكبيرة، بتقديمها لأغنيات من فلكلور بلاد الشام، والقدود الحلبية، فمزجت في غنائها بين اللونين الطربي والشعبي، ونالت إعجاب الجمهور، الذي استذكر ظهورها التلفزيوني في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”.

وبدأت بنّي حفلها بموال أهدته إلى الأردن، مفتخرة بحضورها لأول مرة في “مهرجان جرش”، قائلة ” أنا ممتنة لإدارة المهرجان لاختياري للمشاركة في مواسم الفرح الأردنية”، قبل أن تقدم الأغنية التراثية الأردنية الشهيرة “بين الدوالي”، للفنانة الكبيرة سلوى العاص.

كما غنت بمرافقة فرقتها الموسيقية: “بين الأصول” و”ميل يا غزيل” و”يا مال الشام”، وختمت سهرتها الطربية، بأغنيتي الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي “مش عوايدك” و”أنا بعشقك”.