وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين مشرف ومدرب سريري في كلية التمريض

ومشرف مختبر في قسم العلاج الطبيعي التابع لكلية العلوم الطبية المساندة

وفقاً للشروط التالية:

أن يكون أردني الجنسية

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من جامعة معتمدة، بمعدل لا يقل عن جيد

خبرة سريرية معتمدة لا تقل عن سنتين

شهادة مزاولة المهنة

صور عن المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات

الأولوية لحملة شهادة الماجستير في تخصص التمريض، وشهادة الاختصاص من المجلس التمريضي الأردني

الوثائق المطلوبة:

السيرة الذاتية

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة

صور عن شهادات الخبرة

صورة عن شهادة مزاولة المهنة

صورة شخصية

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية

دوام يوم الخميس 3/8/2023م.

للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694