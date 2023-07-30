أ.د. الخوالدة باجتماع الاثار العامة: التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي يعزز التراث الثقافي ويروّج للأردن سياحيا وخاصة البترا

وطنا اليوم:قال الاستاذ الدكتور رضا الخوالدة عميد البحث العلمي وكلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الأهلية ورئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع : أن التعاون القائم بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، لإيجاد منتجات ثانوية جديدة من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعزز مستوى التراث الثقافي لليونسكو في منطقة البحر المتوسط ويوسّع نتائج البحث العلمي، ويروّج للأردن سياحيا وخاصة البترا على المستوى العالمي.

جاء ذلك يوم الاربعاء الماضي في اجتماع في دائرة الآثار العامة لمناقشة الإنجازات التي حققها مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لـ “اليونسكو” في الترويج للأردن سياحيا وخاصة البترا على المستوى العالمي بتقنية رقمية ثلاثية الأبعاد، ودعم قطاع الشباب والنساء وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم.

وأكد الخوالدة على تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة لمنتجات مبتكرة في الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط.

و استعرض دور الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع في دعم البحث العلمي والمشاريع الريادية التي تحقق الفائدة على المستوى الوطني، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين أن المشروع الذي حصلت عليه الجمعية من برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط والممول من الاتحاد الأوروبي يتبنى المشاركة الفعالة للشباب والشابات وغير المندمجين في التعليم أو العمل أو التدريب المهني، حيث شارك العديد من الشباب في مجموعات الدعم المحلية والمختبرات الحية والدورات التدريبية التي نفذتها الجمعية.

ويعد هذا الاجتماع للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة 6 دول بينها الأردن، الثالث لمجموعة الدعم المحلي، بمشاركة الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ودائرة الآثار العامة، وهما ممثلا الأردن بالمشروع، إضافة إلى الشركاء المحليين من سلطة إقليم البترا والجامعات الأردنية وجمعية الأدلاء السياحيين وكبرى شركات السياحة.

وقال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، إن مثل هذه المشاريع الريادية والتفاعلية تحقق رؤية جلالة الملك وولي عهده في التحديث الاقتصادي في المحور السياحي؛ لأنها تعتمد على دور الشباب في الابتكار والإبداع.

وأكد أهمية مواصلة تطوير المرافق السياحية وصولا إلى مستويات تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والسياح.

وقال مدير المشروع الدكتور طلال العكشة، إنه سيتم قريبا إطلاق الموقع الإلكتروني لترويج البترا، والانتهاء من مشروع إنتاج فيلم عبر تقنية الأبعاد الثلاثية يمكن الزائر في أي دولة بالعالم التجول في البترا افتراضيا، حيث إن هذا الإنجاز سيسهم بترويج مدينة البترا في مختلف أنحاء العالم وسيزيد من عدد السياح إليها بعد مشاهدة الفيلم عبر هذه التقنية، مشيرًا إلى أنه يشكل توثيقا للتراث الثقافي الأردني والحفاظ عليه.

وقدم المهندس ثامر قراعين والدكتورة خيرية عمرو والمهندس يوسف طه محاضرات حول المتاحف الافتراضية كما قدم الدكتور نايف حداد محاضرة بعنوان ” إعادة البناء الرقمي للواجهات والمعالم الأثرية في البترا”.\