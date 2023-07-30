وطنا اليوم – صدر عن دار الفكر الطبعة الأولى من كتاب مهارات التفكير الناقد: الدماغ والتعلم والتفكير تأليف ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السميد. عمان : تموز ٢٠٢٣.

جاء الكتاب في اثني عشر فصلًا، شملت جوانب التفكير المختلفة

مع تطبيقات عملية من مختلف المواد الدراسية على مدى٤٣٨ صفحة.

أبرز الكتاب في فصوله الثلاثة الأولى معلومات عن الدماغ ومبادئ عمله وتطبيقات في مجال التعلم.

تناول الفصل الرابع وهو أكثر الفصول تفصيلًا مهارات التفكير، ومعنى إتقان مهارات التفكير، وأبرز مباديء المنطق، وقضايا المنطق، وأجاب عن سؤالي: لماذا نريد تفكيرًا ناقدًا؟ وكيف تكشف مغالطات التفكير،؟ وما أشكال ممارسة التضليل مثل؛

حذف معلومات أساسية من النص وإقحام معلومات خاطئة فيه، وإغراق الساحة بمعلومات

هامشية للتغطية على حدث، ونشر أخبار دون ذكر مصدرها،

ونشر الخبر في زاوية إعلامية ضيقة، وعرض لمهارات تقويم الوثائق والمصادر.

وتناولت الفصول الباقية نظريات

الذكاءات المتعددة، وقبعات التفكير والكورت ، وتطبيقات ودروس عملية عليها.

تناول الفصل العاشر أنماط تفكير الشخصيات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، والمنغلقة والمنفتحة، مع مؤشرات قياس هذه الأنماط!

وتناول الفصل الحادي عشر استراتيجيات إنتاج أفكار وتطبيقات عملية. وركز الفصل الأخير على تطبيقات عملية على مختلف أفكار الكتاب.

تميز كتاب التفكير الناقد بتطبيقاته وشمول أفكاره وبساطة لغته، ويمكن استخدامه للتربويين من معلمين ومشرفين وطلبة جامعات.

يغطي الكتاب حاجة ملحة لتعليم التفكير الناقد وكشف المغالطات.