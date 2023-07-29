استكمال ورشة عمل الزراعة العضوية في عجلون بمشاركة 20 مزارعا

وطنا اليوم: استكملت المدرسة الحقلية المنفذة من قبل مديرية زراعة لواء كفرنجة اليوم السبت، في قاعة جمعية سيدات وادي راجب التعاونية الجلسة الثانية لورشة العمل بعنوان ” الزراعة العضوية بمشاركة 20 مزارعا.

وقدم رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة محافظة عجلون المهندس عمر القواقنة مؤجزاً عن الزراعة العضوية والهدف منها وكيفية الابتعاد عن استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية التي تسبب خللا بيئيا وتؤثر على صحة الإنسان والحيوان على المدى البعيد.

واستعرض رئيس شعبة الارشاد في مديرية زراعة لواء كفرنجة المهندس مهند بني سعيد شرحا عن تجربة زراعة البندورة عضوياً باستخدام السماد العضوي وسيتم الأيام القادمة تدريب المزارعين على كيفية تحويل المخلفات العضوية إلى سماد والتدريب على كيفية المكافحة الحيوية للآفات الزراعية.

وأشارت رئيسة الجمعية موزة فريحات، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التدريبية التي ستعقد ضمن المدرسة الحقلية، مثمنا جهود المنظمين والقائمين المتعاونين على نجاح هذه الورشات الزراعية التي تسهم في رفع الوعي لدى المزارعين بأهمية الزراعات العضوية بجميع انواعها.