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الأوركسترا والكورال الوطني السعودي تطرب جمهور مهرجان جرش

منذ 34 ثانية
الأوركسترا والكورال الوطني السعودي تطرب جمهور مهرجان جرش

وطنا اليوم: نظمت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي مساء اليوم (الجمعة 28 يوليو) ليلة موسيقية في بوليفارد العبدلي بالعاصمة الأردنية عمّان، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 بدورته السابعة والثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023، وتشارك به المملكة العربية السعودية.

وقدمت الفرقة باقة من الأغاني الوطنية، وأغاني طربية، تخللتها فقرات موسيقية فردية، سجلت حضوراً كبيراً من الجمهور الأردني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وشاركت فرق أدائية رجالية ونسائية في الحفلة، وقدمت فنون السامري، والخطوة، والخبيتي، والينبعاوي، لتختتم الأمسية بتكريم للمشاركين السعوديين في المهرجان، تسلمه رئيس الوفد السعودي المشارك في مهرجان جرش، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي.

وتأتي مشاركة المملكة في مهرجان جرش للثقافة والفنون ضمن جهود وزارة الثقافة ممثلةً في الهيئات والكيانات الثقافية؛ لتعزيز وتدعيم حضور الثقافة السعودية في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية مع مختلف الدول، كما تعكس المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

إلى ذلك، يشهد مهرجان جرش، مساء الأحد (30 يوليو)، حفلة غنائية للفنان السعودي خالد عبدالرحمن على المسرح الجنوبي بمدينة جرش التاريخية، يقدم خلالها باقةً منوعة من أبرز الأغاني التي تَغَنَّى بها خلال مسيرته الفنية الطويلة، معبراً عما تمتلكه المملكة من ثقافة ثرية ومسيرة موسيقية ممتدة.


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