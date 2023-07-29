الرواجيح: تركيب 12 الف وحدات إنارة موفرة للطاقة في شوارع مادبا ومناطقها للمرحلة الأولى

وطنا اليوم – قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أنه سيتم خلال الاسبوع الحالي الإنتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من تركيب 12 ألف وحدة إنارة نوع (LED) في مدينة مادبا ومناطقها التابعة لها وهي غرناطة والعريش وجرينة الشوابكة والفيصلية وماعين ومنشية ماعين والفيحاء والمريجمة وحوية العلاونه.

وأضاف الرواجيح في تصريحٍ صحفي أن برنامج تركيب وحدات الإنارة اشتمل على 6 ورش كل ورشة تنفذ مايقارب من 100 – 150 وحدة إنارة تشمل جميع الشوارع والأحياء المظلمة.

وقال إن البلدية نفذت هذا المشروع بدعم من وزارة الإدارة المحلية وبإسناد من كوادر البلدية الفنية الذين يواصلون الليل بالنهار لإتمام مراحل المشروع.

وأكد الرواجيح أن البلدية جادة ومصممة على إنجاز مشروعها النهضوي الشمولي للإرتقاء في تقديم كافة الخدمات التي تليق بطموحات وآمال أهالي المدينة.

يشار إلى أن المشروع سيوفر على صندوق البلدية من كلف الطاقة والصيانة لوحدات الإنارة القديمة.