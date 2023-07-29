بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الرواجيح: تركيب 12 الف وحدات إنارة موفرة للطاقة في شوارع مادبا ومناطقها للمرحلة الأولى

منذ 4 دقائق
الرواجيح: تركيب 12 الف وحدات إنارة موفرة للطاقة في شوارع مادبا ومناطقها للمرحلة الأولى

وطنا اليوم – قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أنه سيتم خلال الاسبوع الحالي الإنتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من تركيب 12 ألف وحدة إنارة نوع (LED) في مدينة مادبا ومناطقها التابعة لها وهي غرناطة والعريش وجرينة الشوابكة والفيصلية وماعين ومنشية ماعين والفيحاء والمريجمة وحوية العلاونه.

وأضاف الرواجيح في تصريحٍ صحفي أن برنامج تركيب وحدات الإنارة اشتمل على 6 ورش كل ورشة تنفذ مايقارب من 100 – 150 وحدة إنارة تشمل جميع الشوارع والأحياء المظلمة.

وقال إن البلدية نفذت هذا المشروع بدعم من وزارة الإدارة المحلية وبإسناد من كوادر البلدية الفنية الذين يواصلون الليل بالنهار لإتمام مراحل المشروع.

وأكد الرواجيح أن البلدية جادة ومصممة على إنجاز مشروعها النهضوي الشمولي للإرتقاء في تقديم كافة الخدمات التي تليق بطموحات وآمال أهالي المدينة.

يشار إلى أن المشروع سيوفر على صندوق البلدية من كلف الطاقة والصيانة لوحدات الإنارة القديمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:29

الأوركسترا والكورال الوطني السعودي تطرب جمهور مهرجان جرش

17:22

المصري : قانون الجرائم الإلكترونية يخالف التوجيهات الملكية

17:18

مجموعة كابيتال بنك تحقق 50 مليون دينار أرباحاصافية في النصف الأول من العام الجاري

17:11

وزارة الأشغال تتعاون مع محافظة الطفيلة لاستكمال طرح عطاءات 19 مشروعا على موازنة العام الحالي

17:09

المدارس الخاصة غير مشمولة ببرامج الفاقد التعليمي

16:49

بعد خسارة كأس السوبر.. أبو عابد يقدم استقالته من تدريب الفيصلي

16:42

“أورنج الأردن” توقع اتفاقية لتنفيذ “نادي رنين للقصة المسموعة” في مدرسة عكا

16:36

رئيس سلطة العقبة الاقتصادية يبحث مع سفير ماليزيا سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات

16:16

الدكتور علي منعم القضاة يكتب.. شذرات عجلونية (50)

16:06

سياحة جرش تنفذ مشروع التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل في هذا القطاع

15:45

تفاصيل احتفاء جرش ب”محبرة الأردن” مئوية مدرسة السلط الثانوية

15:18

الأردن أول دولة عربية في التربية الإعلامية وحماية المجتمع من الفضاء الرقمي

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023