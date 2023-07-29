بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

“أورنج الأردن” توقع اتفاقية لتنفيذ “نادي رنين للقصة المسموعة” في مدرسة عكا

منذ ساعة واحدة
“أورنج الأردن” توقع اتفاقية لتنفيذ “نادي رنين للقصة المسموعة” في مدرسة عكا

وطنا اليوم: وقعت شركة أورنج الأردن، وجمعية مؤسسة رنين، اتفاقية رعاية لتنفيذ “نادي رنين للقصة المسموعة” في مدرسة عكا الأساسية المختلطة في جبل الحسين.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، سيتم بموجب الاتفاقية توفير مكتبة صوتية تضم 6 مجموعات قصصية لرنين ومشغل أقراص ومواد فنون، يستفيد منها نحو 500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عقد ورشة تدريبية لعشر معلمات حول استخدام القصة المسموعة كوسيلة تعليمية.

وقالت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، إن هذه الخطوة مهمة كونها تدمج التقنية الرقمية في العملية التعليمية بما ينعكس على تطوير مهارات الطلبة وتعزيز فكرهم الإبداعي، وبما يتماشى مع جهود أورنج كمزود رقمي ومسؤول وضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي تركز على الشمول الرقمي والتعليم الرقمي في مختلف أنحاء المملكة.

وبينت أن جميع الطلبة يمكنهم الاستفادة من أدوات رنين داخل الغرف الصفية، خاصة ذوي الإعاقة البصرية ومن لديهم صعوبات تعلم، ما يجعلها تندرج ضمن مظلة أورنج الأردن لتمكين وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”.

من جهتها، أكدت مديرة مؤسسة رنين، روان بركات، أهمية الشراكة بين الجانبين وأثرها الواضح على تنمية مهارة الاستماع عند الأطفال.

يشار أن “رنين” مؤسسة غير ربحية تعنى بإيجاد منظومة تعليمية متكاملة تركز بشكل أساسي على تنمية مهارة الاستماع والاتصال لدى الأطفال من خلال توظيف الفنون السمعية والبصرية والأدائية في المناهج وتطوير قدرات الأطفال والعاملين معهم، وذلك في ظل هيمنة وسائل الاتصال المرئية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:22

المصري : قانون الجرائم الإلكترونية يخالف التوجيهات الملكية

17:18

مجموعة كابيتال بنك تحقق 50 مليون دينار أرباحاصافية في النصف الأول من العام الجاري

17:11

وزارة الأشغال تتعاون مع محافظة الطفيلة لاستكمال طرح عطاءات 19 مشروعا على موازنة العام الحالي

17:09

المدارس الخاصة غير مشمولة ببرامج الفاقد التعليمي

16:49

بعد خسارة كأس السوبر.. أبو عابد يقدم استقالته من تدريب الفيصلي

16:36

رئيس سلطة العقبة الاقتصادية يبحث سفير ماليزيا سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات

16:16

الدكتور علي منعم القضاة يكتب.. شذرات عجلونية (50)

16:06

سياحة جرش تنفذ مشروع التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل في هذا القطاع

15:45

تفاصيل احتفاء جرش ب”محبرة الأردن” مئوية مدرسة السلط الثانوية

15:18

الأردن أول دولة عربية في التربية الإعلامية وحماية المجتمع من الفضاء الرقمي

15:13

عمان الأهلية تستقبل وفدا من معهد إعداد القادة في” التعليم العالي ” بمصر

14:56

“خليلية” يفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباق الدفع الرباعي

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023