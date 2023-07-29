“أورنج الأردن” توقع اتفاقية لتنفيذ “نادي رنين للقصة المسموعة” في مدرسة عكا

وطنا اليوم: وقعت شركة أورنج الأردن، وجمعية مؤسسة رنين، اتفاقية رعاية لتنفيذ “نادي رنين للقصة المسموعة” في مدرسة عكا الأساسية المختلطة في جبل الحسين.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، سيتم بموجب الاتفاقية توفير مكتبة صوتية تضم 6 مجموعات قصصية لرنين ومشغل أقراص ومواد فنون، يستفيد منها نحو 500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عقد ورشة تدريبية لعشر معلمات حول استخدام القصة المسموعة كوسيلة تعليمية.

وقالت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، إن هذه الخطوة مهمة كونها تدمج التقنية الرقمية في العملية التعليمية بما ينعكس على تطوير مهارات الطلبة وتعزيز فكرهم الإبداعي، وبما يتماشى مع جهود أورنج كمزود رقمي ومسؤول وضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي تركز على الشمول الرقمي والتعليم الرقمي في مختلف أنحاء المملكة.

وبينت أن جميع الطلبة يمكنهم الاستفادة من أدوات رنين داخل الغرف الصفية، خاصة ذوي الإعاقة البصرية ومن لديهم صعوبات تعلم، ما يجعلها تندرج ضمن مظلة أورنج الأردن لتمكين وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”.

من جهتها، أكدت مديرة مؤسسة رنين، روان بركات، أهمية الشراكة بين الجانبين وأثرها الواضح على تنمية مهارة الاستماع عند الأطفال.

يشار أن “رنين” مؤسسة غير ربحية تعنى بإيجاد منظومة تعليمية متكاملة تركز بشكل أساسي على تنمية مهارة الاستماع والاتصال لدى الأطفال من خلال توظيف الفنون السمعية والبصرية والأدائية في المناهج وتطوير قدرات الأطفال والعاملين معهم، وذلك في ظل هيمنة وسائل الاتصال المرئية.