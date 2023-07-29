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سياحة جرش تنفذ مشروع التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل في هذا القطاع

منذ ساعتين
سياحة جرش تنفذ مشروع التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل في هذا القطاع

وطنا اليوم: بدأت مديرية سياحة جرش، بتنفيذ مشروع التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلي، في دورته الثانية.

وقال مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة، في تصريحات إعلامية، إن المشروع الذي أعلنت عنه وزارة السياحة و الآثار في دورته الثانية، سيركز فيه على رفع قدرات العاملين في هذا القطاع من خلال برنامج تدريبي يستمر لــ 40 ساعة لإكسابهم مهارات أساسية لممارسة المهن السياحية المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وبين أن المديرية تعمل باستمرار لتحسين واقع المحافظة السياحي من خلال تعزيز التعاون والتشاركية مع مختلف المؤسسات وتقديم أفضل الخدمات لزوار المواقع الأثرية .


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