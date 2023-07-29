عمان الأهلية تستقبل وفدا من معهد إعداد القادة في” التعليم العالي ” بمصر

وطنا اليوم-استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان في مكتبه يوم الخميس 27-7-2023 وفدا من معهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور أمين عام اتحاد الجامعات العربية معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة.

وقد هدفت الزيارة الى بحث سبل التعاون بين جامعة عمان الأهلية ومعهد إعداد القادة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط التدريبية الأكاديمية وتطوير البرامج والأنشطة الطلابية المشتركة.

• وأكد مدير معهد إعداد القادة الدكتور كريم همام أهمية هذا اللقاء قائلًا: “إنه يعد فرصة مهمة لتوطيد العلاقات بين المعهد والجامعة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم والتدريب القيادي، ونحن متحمسون للعمل سويًا لتطوير برامج تدريبية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب وتمكّنهم من تحقيق طموحاتهم التعليمية والثقافية والوظيفية”.

• كما أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن سعادته بهذه الزيارة التي من شأنها توطيد العلاقات مع معهد إعداد القادة، مؤكداً إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز التعاون في تطوير القدرات القيادية لأعضاء الهيئة التدريسية وللطلبة.

وأضاف : أن الجامعة تتطلع إلى استضافة هذه البرامج والاستفادة من خبرات وبرامج منتسبي المعهد.

• ومن جانبه هنأ معالي الدكتور عمرو عزت سلامة جامعة عمان الأهلية بحصولها على المرتبة 801-850 عالميا والمرتبة الأولى على الجامعات الخاصة الأردنية والمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، حيث تبرز مكانة الجامعة وتقدمها محلياً وعربياً وعالمياً.

• وحضر اللقاء نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، ووكيل معهد إعداد القادة الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، والدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، إضافةً إلى الأستاذة لينا البيطار مدير عام اتحاد الجامعات العربية، والأستاذة دينا أبورزق منسق أنشطة الاتحاد.

• وفي نهاية هذه الزيارة كرم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ضيوف الجامعة تقديرا لزيارتهم الكريمة.