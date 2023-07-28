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جامعة فيلادلفيا تشارك طلبتها الخريجين فرحتهم – صور

منذ 40 ثانية
جامعة فيلادلفيا تشارك طلبتها الخريجين فرحتهم – صور

وطنا اليوم- – احتفلت جامعة فيلادفيا، الخميس، بتخريج الفوج التاسع والعشرين من طلبتها للفصل الدراسي الثاني 2022-2023، والذي رعاه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح، بحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
وبارك رئيس الجامعة للطلبة الخريجين إنجازهم المتحقق بجهدهم وعطائهم، مطالبا إياهم بجعل الصدق شعارهم، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم في ميادين الوطن كافة.
وتوجه الجراح خلال كلمته للآباء والأمهات بالتهنئة بمناسبة تخرج أبنائهم، الذي أعرب عن فخره واعتزازه بهم كونهم من الشباب الطيب الذي يراهن عليهم الوطن والأمة، بالرغم من كل التحديات والصعاب.
وسلم الجراح الخريجين البالغ عددهم 400 طالب وطالبة من مختلف الكليات شهاداتهم، وسط أجواء احتفالية مليئة بالبهجة والسرور، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
بدوه، قال عميد شؤون الطلبة، الدكتور عمر الكفاوين، إن جامعة فيلادلفيا صرح علمي وطني كبير، متميزة ببرامجها وأساتذتها وطلبتها، وبنسبة الملتحقين منهم في سوق العمل داخل الوطن وخارجه.


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