الفنان مجدي خوري يشارك في الدورة 37 لمهرجان جرش

وطنا اليوم – يشارك الفنان الأردني مجدي خوري في مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين ، حيث سيكون جمهور جرش على موعد مع خوري في المركز الثقافي الملكي يوم ٢٩ تموز الساعة الثامنة مساء ، حيث يشارك خلال الحفل بمجموعة من الأغاني .

ومجدي خوري له العديد من الأغاني منها عندك حلين من كلمات الشاعر إيفان نصوح وألحان حسان عيسى وعالمسطرة للشاعر فادي مرجان، واحنلك باللهجة العراقية وكحلة عينك من كلمات مجدي خوري بالهجة الأردنية وغيرها ، كما أعاد تقديم اغاني تراثية من تراث بلاد الشام.

وتشهد الدورة ٣٧ لمهرجان جرش تميزا من خلال المشاركة الواسعة للفنانين الاردنين إلى جانب النجوم العرب.

وما يميز المهرجان هو تقديم فعالياته ونقلها لعدة مسارح خارج جرش ، منها المركز الثقافي الملكي والبوليفارد ومدرج الاوديون إضافة إلى مسارح جرش.

إضافة إلى الفعاليات الثقافية وعروض المسرح وفعاليات الأطفال والتراث والمنتجات والكثير من الفعاليات الأخرى في أماكن عدة .