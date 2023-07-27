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البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادتي ISO 14001 وISO 45001

27 يوليو 2023
البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادتي ISO 14001 وISO 45001

وطنا اليوم: أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادتي ISO 14001 و ISO 45001 بنجاح، من شركة TUV Austria، حيث تسلم الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي شهادتي الآيزو من مدير عام شركة TÜV AUSTRIA محمد النجار بعد استكمال جميع متطلبات النجاح والحصول على اعتماد رسمي من قبل الشركة والمُرخص لها بمنح هذه الشهادة.

مما يعزز التزام البنك بالاستدامة البيئية والسلامة في مكان العمل. كما تعكس هذه الشهادات المرموقة التزامه الثابت بالحفاظ على أعلى معايير التميز في كل جانب من جوانب عملياته.

ISO 14001 هي شهادة معترف بها دوليا تتعلق بالنهج الاستباقي للبنك الأردني الكويتي نحو تقليل تأثيره البيئي.

من خلال التنفيذ الصارم للممارسات المستدامة ومبادرات الحفاظ على الموارد، أثبت البنك التزامه بالحفاظ على البيئة وتقليل النفايات وتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد.

وتؤكد هذه الشهادة على الإحساس القوي بالمسؤولية الاجتماعية للبنك الأردني الكويتي والتزامه بالتنمية المستدامة
بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك الأردني الكويتي على شهادة ISO 45001، والتي تؤكد التزامه بإعطاء الأولوية لصحة وسلامة القوى العاملة والموردين وجميع أصحاب المصلحة.

من خلال تنفيذ أنظمة وعمليات فعالة، عزز البنك بيئة عمل آمنة وصحية، مما يضمن رفاهية موظفيه في جميع الأوقات.

تسلط هذه الشهادة الضوء على النهج الاستباقي لإدارة المخاطر والوقاية من الحوادث والتحسين المستمر في ممارسات الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي إن النجاح في الحصول على شهادتي ISO 14001 و ISO 45001 يعد إنجازاَ هاماَ للبنك الأردني الكويتي، وهو بمثابة شهادة على الجهود الجماعية والتفاني الثابت لكل عضو في البنك، مما يعزز التزامنا بالتميز ومكانة البنك كرائد مسؤول في الصناعة المصرفية والتحسين المستمر والابتكار والسعي لإيجاد حلول مستدامة كنقطة انطلاق نتبناها كمحفز لمزيد من التقدم في الاستدامة البيئية والسلامة في مكان العمل.


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