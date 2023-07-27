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الإتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي السابع

منذ ساعة واحدة
الإتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي السابع

وطنا اليوم: اختتم الإتحاد الأردني لشركات التأمين، اليوم الخميس، أعمال البرنامج التدريبي السابع على المستوى العربي لهذا العام ضمن خطته التدريبية، بعنوان “المدخل العملي لوسائل التواصل الاجتماعي”.

وهدف البرنامج، إلى تعريف المشاركين بوسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية إنشاء محتوى لبدء العمل على منصات التواصل – قوة كتابة سيرة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة محتوى تعريفي على المنصات واستخدام وسائل لضمان جودة المحتوى، وكيفية إنشاء محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام CANVA كأداة منصة تصميم عبر الإنترنت لإنشاء محتوى ذي معنى.

ويعد هذا البرنامج التدريبي السابع ضمن الخطة التدريبية للإتحاد للعام الحالي، والتي أطلقها الاتحاد نهاية العام الماضي بهدف تدريب الكوادر العاملة في سوق التأمين الأردني والجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاع التأمين.


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