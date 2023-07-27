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الشيخ فيصل الحمود يشيد في جامعات الأردن

منذ ساعتين
الشيخ فيصل الحمود يشيد في جامعات الأردن

وطنا اليوم:استقبل معالي المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح عدداً من طلبة الكويت الدارسين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة معبراً عن مدى سعادته بلقاء تلك الطاقات الشبابية المتميزة مشيداً بالمستوى التعليمي المتميز لشباب الكويت وحرصهم على تحقيق المراكز المتقدمة مؤكداً على أن جميع ابنائنا الطلاب المبتعثين هم سفراء لبلدهم فما يقدمونه ويعملونه ينعكس بالايجاب و السلب على ثقافتهم وان شبابنا الكويتي يتمتع بحسن الخلق والحرص على تمثيل دولة الكويت ورفع علمها خفاقا بين الأمم والشعوب والدول مشيداً في الوقت ذاته بجهود القائمين على المكتب الثقافي الكويتي د.حمود القشعان و د. مبارك الهاجري والبعثه الدبلوماسية الكويتية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومؤكداً على أن جامعات الأردن لها تميز خاص وتحظى باهتمام كبير تعكسه على منتسبيها من الطلبه والطالبات .
وقال الشيخ فيصل الحمود خلال اللقاء قلبي قبل بابي مفتوح على مصراعيه لجميع الشباب في أي وقت و اؤكد على دعم وحرص حضرة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد حفظه الله لإبنائهم الطلاب الكويتيين الدراسين في الخارج في سبيل اكمال دراستهم ومن ثم خدمة الكويت في شتى المجالات فالشباب هم نواة المستقبل والحاضر المشرق بسواعدهم وتطلعاتهم وأفكارهم التي من شأنها تحقيق الانجاز والتطور نحو مستقبل أفضل .
وفي نهاية اللقاء تقدم الطلاب بالشكر لمعالي الشيخ فيصل الحمود ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة معبرين عن أهمية تلك الكلمات المحفزة لهم والتي من شأنها الحرص على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم الذي هو نجاح لوطننا الكويت.


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