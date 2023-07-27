جامعة العلوم الإسلامية العالمية تحتفل بتخريج الفوج السادس عشر في رحاب الجامعة

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور جعفر محمود الفناطسة حفل تخريج طلبة الفوج السادس عشر للعام الجامعي 2022/2023 م.

في بداية الحفل نقل الدكتور الفناطسة تهنئة وتبريكات رئيس مجلس أمناء الجامعة صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد حفظه الله للطلبة الخريجين وذويهم وتمنياته لهم بدوام التقدم والنجاح ليخدموا وطنهم بكل كفاءة واقتدار، قائلاً :

” في هذا اليوم السعيد، السعيد بفكرة قد تسربت منذ فجر أول يوم على جباه الخريجين، وهم ينتظرون يومهم هذا، يحملون فيه آمالهم مثل غيم ممتد على مرمى البصر بظل سماء الوطن العزيز، ويبتهل إلى العلي القدير أن يحفظ قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم راعي العلم والمعرفة، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني”.

وأعرب الفناطسه عن شكره وامتنانه لسموه لرعايته الدائمة للجامعة وتوجيهاته الحكيمة مضيفاً : “يوجهنا دائماً صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم رئيس مجلس أمناء الجامعة أن نعمل على أمرين بالتوازي، الأول منهما خلق بيئة تعليمية أكاديمية أما الثاني فهو تجسيد القيم الجوهرية والنبيلة التي تريدها قيادتنا الهاشمية لشبابنا أن يتحلوا بها، والمتمثلة بالعمل الجاد، والتسامح، والاحترام، وقبل كل ذلك الفضيلة بكل ما تعنيه من صدق ورحمة وشجاعة وعدالة وتضحية وشرف وتواضع”.

وفي ختام كلمته، هنأ الفناطسة الطلبة وذويهم معربًا عن سعادته وفخره بهم موصيًا إياهم أن يكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم الحبيب.

نيابةً عن الطلبة الخريجين، قدم الطالب مأمون السعدوني شكره وتقديره لجامعة العلوم الإسلامية العالمية، قائلاً :

“يسرنا أن نقف في مساء هذا اليوم الطيب المبارك بين أيديكم خريجين، وقد حصدنا ثمار سنواتٍ مضَتْ من الجد والاجتهاد، محملة بالذكريات التي ستبقى عالقة في قلوبنا جميعًا كنا ولا زلنا – في رحاب العلوم الإسلامية العالمية أسرة واحدة نستظل بظلال العلم ونكافح من أجل رفعة الأردن ونحلم له بغد أجمل”.

وتابع السعدوني ” كنتم سحابَةً سقت أرضنا فاخضرت، ولا زلتم نخلة شامخة تعطي بلا حدود فجزاكم الله عنا أفضل ما جزى به العاملين المخلصين، وبارك لكم وأسعدكم أينما حطَّتْ بكمُ في ساحة المجد، إن قلت شكرًا فشكري لنْ يُوَفِّيَكم حقًا سعيتم فكان السعي مشكورًا”.

وفي ختام الحفل الذي حضره مندوب راعي الحفل نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور موفق مقدادي وعميد شؤون الطلبة الدكتور سالم الدعجة وعمداء الكليات ومدراء الدوائر والمراكز الإدارية وجمع غفير من المدعوين، قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين.

ومن الجدير بالذكر أن احتفالات الجامعة بتخريج الفوج السادس عشر من مختلف التخصصات والدرجات العلمية امتدت على مدار يومين، كان ختامها تخريج كلية الدراسات العليا، حيث بلغ عدد الخريجين للعام الجامعي 2022/2023م (2129) طالباً وطالبة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية.